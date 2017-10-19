Android için Monument Valley 2 çok yakında geliyor!

Yaklaşık 4 ay önce iOS platformuna gelen Monument Valley 2, serinin ilk oyununda olduğu gibi ödülleri toplamayı başarmıştı. Perspektif bakış açısıyla birbirinden eğlenceli bulmacalar sunan Monument Valley 2'de bu sefer tek bir karakter yerine iki karekteri yönetiyoruz.

Anne ve çocuğun bulmacalar ile dolu yolculuğu çok yakında Android platformuna da geliyor. Monument Valley 2'nin Android'e geleceği geçtiğimiz aylarda söylenmiş ama net bir tarih verilmemişti. Ustwo Games bugün Android için Monument Valley 2 çıkış tarihini resmen duyurdu.

Monument Valley 2, 6 Kasım tarihinde Android platformundaki yerini alacak. Google Play Store'da 17,99 TL fiyat etiketine sahip olması beklenen Monument Valley 2'nin mutlaka oynamanız gereken bir oyun olduğunu belirtelim.