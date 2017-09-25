Android için Twitter Lite geliyor!

Twitter, Nisan ayında Hindistan da dahil olmak üzere gelişmekte olan pazarlar için Twitter Lite mobil web sitesini başlatmıştı. Şimdi de şirket, daha az veri kullanan Twitter Lite Android uygulamasını test etmeye başladı.

Twitter Lite uygulaması şu anda Filipinler'de test ediliyor. Zayıf veya sınırlı internet bağlantılı ülkelerde çalışmak üzere tasarlanmış. Uygulama bir deneydir ve şirketin diğer pazarlarda test edip etmeyeceği kesin değil. Android 5.0 ve üzeri çalıştıran cihazlarla uyumlu olan uygulamanın hem İngilizce hem Filipin dil desteği mevcut ve 2G ve 3G ağlarında kullanılabilir. Twitter Lite uygulaması yalnızca 3 MB büyüklüğünde ve % 70'e kadar daha az veri kullanabilir. Etkinleştirildiğinde, uygulamanın yalnızca videoları ve resimleri yüklemesine izin veren bir veri saklama özelliği bulunuyor.

Uygulamanın ana Twitter uygulamasının daha hafif bir versiyonu olmasına rağmen, yeni haberler, spor puanları, eğlence güncellemeleri, Zaman Çizelgesi, Bildirimler, Keşfetme sekmesi, İletiler ve profil profilini özelleştirme seçenekleri gibi temel işlevleri mevcut.

Önde gelen sosyal ağlar, kullanıcıları gelişmekte olan pazarlardan toplamak için uygulamanın daha hafif sürümlerini başlatıyor. LinkedIn, Temmuz ayı başlarında Hindistan da dahil olmak üzere 60'dan fazla ülkede LinkedIn Lite mobil uygulaması başlattı. Facebook , 2015 yılında Facebook Lite'ı, geçen yıl Messenger Lite'ı ve YouTube da Hindistan'da bir YouTube Go beta mobil uygulamasını açıkladı.

Twitter Lite artık APKMirror'da bulunuyor ve bu yüzden bunu Filipinler'in dışında deneyebilirsiniz.