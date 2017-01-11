Android için WhatsApp'a beklenen özellik geldi!

WhatsApp, GIF gönderme özelliğine geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kavuşmuştu. Firma, bu özelliği sunduktan sonra Giphy'i de platformuna entegre ederek, WhatsApp'a GIF arama özelliğini de getirmişti. Ancak bu özellik sadece iPhone kullanıcılarına sunuluyordu.

Android'de WhatsApp kullananların uzun bir süredir beklediği WhatsApp üzerinden GIF arama özelliği geçtiğimiz gün kullanıma sunuldu. WhatsApp v2.17.6 sürümü ile artık uygulama üzerinden Giphy'de GIF arayıp gönderebileceksiniz.

Henüz beta aşamasında olan bu özelliği şimdiden denemek istiyorsanız; aşağıdaki bağlantıya tıklayarak WhatsApp v2.17.6 Beta sürümünü APK olarak indirebilirsiniz.