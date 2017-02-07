Android için yeni güncelleme yayınlandı

Google, geçtiğimiz yıl Android platformu için düzenli olarak güncelleme yayınlayacağını açıklamış daha sonra Samsung, Sony, LG ve HTC gibi firmalar bu akıma ayak uyduracaklarını duyurmuştu. Bugün ise Google; Şubat ayı güvenlik açıklarını kapatmak için yeni Android güvenlik güncellemesini yayınladı.

Bu güncellemenin Android ortaklarına tüm Android cihazlarında olan benzer bir güvenlik açığını kapatmak için gönderildiği belirtiliyor.

Güncelleme üstüne güncelleme!

Şubat ayının başında da bir güncelle ile güvenlik açıklarının kapatıldığı söylenmişti. Ancak sistemde yine açık bulunduğu için aradan 4-5 gün sonra yeni bir güncelleme yayınlanması, Google'ın güvenliğe ne kadar önem vermeye başladığını gösteriyor.

Desteklenen Google cihazları, bugünden itibaren Şubat ayı güvenlik güncellemelerini OTA üzerinden almaya başladı bile. Bu cihazlara arasında; Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 6P ve Nexus 5X bulunuyor. Diğer Android cihazlara güncelleme gelmesi için üretici firmanın Google'ın gönderdiği güncellemeyi paketleyip sunması gerekiyor.

Şubat ayı güvenlik açıklarını kapatan güncellemenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.