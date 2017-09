Android kullanıcıları dikkat! GO Klavye'yi hemen silin!

Google Play Store'da yere alan GO Klavye uygulaması sizi gözetliyor. GOMO Dev Ekibi tarafından geliştirilen uygulamanın içeriğinde, "Kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi hiçbir zaman toplamayacağız" yazıyor.

Ancak uygulamanın; kimliğinize, telefon görüşmelerinizi gösteren verilere erişim ve telefonunuzdaki mikrofona erişim izni istemesi bu durumun pek doğru olduğunu göstermiyor. 20 ülkede 2016'nın en iyi uygulaması seçilen GO Klavye'nin böylesine bir skandal haber ile gündeme gelmesi korkutucu.

Rapora göre; GO Klavye uygulaması, e-posta hesabınız, telefonun ekran boyutu, Android sürümü, yapı ve cihaz modeli gibi sunucu bilgilerine gönderiyor. Telefonunuza yazdığınız her harfi kaydeden bir uygulama hakkında konuştuğumuzdan sunucu sahibi, GO Klavye kullanıcılarından istediği bilgileri toplamaya başlıyor.

Size tavsiyemiz kişisel bilgilerinize önem veriyorsanız GO Klavye uygulamasını hemen Android cihazınızdan kaldırmanız olacak.