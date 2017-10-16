Android kullanıcıları iPhone'a geçti!

Mobil pazar için Kantar tarafından yayınlanan rakamlara göre, Ağustos 2017'de sona eren üç aylık dönemde, Android satış payları önemli pazarlarda önemli ölçüde düşüş gösterdi ve iOS önemli bir artışa imza attı.

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, iOS, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında bir artışla yüzde 35'lik bir satış payına ulaşırken, Android yüzde 2,0 oranında azalarak yüzde 63,2'ye geriledi.

Aynı dönemde hem Android hem de iOS sırasıyla yüzde 80,2 ve yüzde 18,4 oranında arttı ancak dünyanın en büyük mobil pazar olmaya devam eden Çin'de Google'ın mobil işletim sistemi önemli ölçüde çöktü.

Belirtilen aralıkta Çin'de satılan telefonların % 82'sini oluşturan Android, 2016'ya göre % 4 düşüş gösterirken, Apple'ın iOS'u % 4.3 artışla % 17.7'ye yükseldi.

Daha şaşırtıcı olan şey, Apple'ın satış payını, iPhone 8'in piyasaya sürülmeden önce artırmayı başardığı ki bu da satılan modellerin çoğunun aslında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olduğu anlamına geliyor.

Kantar, Samsung'un Android telefonlarının, özellikle yerel promosyonların bir sonucu olarak Galaxy S8'in İngiltere'de özellikle iyi performans gösterdiğini söylüyor. Samsung'un Britanya'daki payı Ağustos 2017'de biten üç ayda yüzde 38.4'e yükseldi.

Çin'de Huawei, yüzde 31,1 ile bir numaralı olmaya devam ediyor; bunu, Oppo ve Vivo markalarının arkasındaki şirket olan BBK Electronics izliyor. Ve yine de, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, sözü edilen dönemde Çin'in en çok satan iki modeli idi.