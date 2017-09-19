Android kullanıcılarına yeni WhatsApp özelliği!

WhatsApp için Android beta, telefonunuzda depolamayı yönetmenizi sağlayacak yeni bir özellik alıyor. iOS için zaten mevcut olan özellik, sohbetlerin cihazınızda kullandığı alan miktarının ayrıntılı bir ayrımını sunuyor.

WhatsApp beta Android uygulamasını güncelledikten sonra, Ayarlar> Veri ve Depolama Alanı Kullanımı'na gidin. Bir kez dokunduğunuzda, uygulamanın tüm sohbet oturumlarınızı yükleyene kadar beklemeniz gerekiyor. Ardından, her kişilerin iletişimindeki kapladığı alanı gösterecektir. Ayrıca, hangi grupların veya bireysel sohbetlerin diğerlerinden daha fazla yer kapladığını da bilmenizi sağlar. Bir gruba veya tek tek sohbetlere dokunursanız, kısa mesajlar, paylaşılan iletişim kartları, yerler, resimler, GIF'ler, videolar, sesli mesajlar ve dokümanlar da dahil olmak üzere gönderilen veya alınan her mesaj türünün ayrıntılı verilerini görebilirsiniz. Mesajları, medya dosyalarını veya mesajları silerek yönetebilirsiniz.

Özellik, telefonunuzdaki alanı dolduran gereksiz sohbetleri silmek için özellikle kullanışlıdır. En yeni depolama özelliği WhatsApp beta sürüm 2.17.340 için kullanıma sunuldu.