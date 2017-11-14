Android Oreo kullanımı içler acısı!

Yıllardır güncellemeye bir çözüm geliştiremeyen Google, bugün içler acısı olan Android kullanım oranlarını açıkladı. Android üreticilerine güncelleme konusunda bir yaptırım yapmayı tercih etmeyen ve bu yüzden son Android sürümlerinin kullanım oranlarının dibe vurmasına neden olan Google'ın, bu ay da yüzü gülmüyor.

Kasım ayı Android kullanım oranlarına bakacak olursak; Android 2.x Gingerbread %0.5, Android 4.0.x Ise Cream Sandwich %0.5, Android Jelly Bean %6.2, Android 4.4. KitKat %13.8, Android 5.x Lollipop %27.2, Android 6.0 Marshmallow %30.9 ve Android 7.x Nougat ise %20.6 kullanım oranına sahip.

Android Oreo %0.3 ile listenin sonunda!

Android'in son sürümü Android Oreo ise %0.3'lük kullanım oranı ile listenin sonunda yer alıyor. Android Oreo'nun yok denilecek kadar az kullanıma sahip olmasındaki en büyük etken, Android telefon üreticilerinin Android 7.0 Nougat'a yoğunlaşması ve 5.000 TL'ye satılan amiral gemisi modellerinde bile eski sürüm olan Nougat kullanmasından kaynaklanıyor.

Android Oreo'nun kullanım oranları 2018'in ortasına kadar taş çatlasa %10 seviyelerine yükselecektir. Rakibi iOS karşısında kullanım oranlarında her zaman geride kalan ve sık sık Apple tarafından alay konusu edilen bu tablo, umarız önümüzdeki yıllarda değişir.