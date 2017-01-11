Android kullanımına ait 2017'nin ilk verisi açıklandı

Google, 2017 yılının ilk verilerini paylaştı. Google'ın bu paylaşımında, Ocak 2017 itibari ile Android kullanım oranları yer alıyor. Yaklaşım 4-5 ay önce yayınlanan ve kullanım oranı olarak Android 2.3'ü bile yakalayaman Android 7.0 Nougat sürümünün kullanım oranına geçmeden önce dilerseniz tüm Android sürümlerine genel olarak bir bakalım.

Android 7.0 Nougat, sadece %0.7'lik kullanıma sahip

Android 2.3.x Gingerbread %1, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich %1.1, Android 4.1.x Jelly Bean %11.6, Android 4.4 KitKat %22.6, Android 5.x Lollipop %33.4, Android 6.0 Marshmallow %29.6 ve Android 7.x Nougat %0.7'lik bir kullanım oranına sahip.

Android 7.0 Nougat güncellemesinin 2017'nin ortasına kadar neredeyse tüm amiral gemisi modellerin yanında üst segmentte yer alan telefonlara da geleceğini göz önünde bulundurursak; bu oranın 2017'nin ikinci çeyreğinin sonunda %5'lere ulaşabileceğini söyleyebiliriz.