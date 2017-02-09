Hangi Android sürümü ne kadar kullanılıyor?

Google, her ay olduğu gibi bu ay da Android kullanım oranlarını açıkladı. Android 2.3.3 Gingerbread sürümünden Android 7.1 Nougat'a kadarki tüm sürümlerin kullanım oranlarını paylaşan Google, güncelleme konusunda Android telefon üreticilerinin ne kadar yavaş ve sorumsuz davrandıklarını gözler önüne sermiş oldu.

Açıklanan tabloya göre; Android 2.3.x Gingerbread %2, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich %1, Android Jelly Bean %11.3, Android 4.4 KitKat %21.9, Android 5.x Lollipop %32.9, Android 6.0 Marshmallow %30.7 ve Android 7.x Nougat ise sadece %1.2 kullanım oranına sahip.

Android Lollipop'un liderliğini yavaş yavaş elinden alan Marshmallow görünüşe göre zirveye oturduğunda uzun bir süre Android Nougat'a geçit vermeyecek.

Android 7.0 Nougat sürümünün bu kadar az kullanılıyor olması Google'ın değil tamamen Android telefon üreticilerinin hatası. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı Android 7.0 güncellemesini sunan ve daha sonra geri çeken firmalar, henüz stabil bir güncelleme yayınlayabilmiş değil.