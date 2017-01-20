Android Nougat alacak Huawei telefonlar

Huawei'nin, Android 7.0 Nougat alacak telefonlarını gösteren yol haritası sızdırıldı.

20/01/2017 10:15

Android her yıl yenileniyor ve Android akıllı telefon kullanıcıları merakla son Android sürümünün telefonlarına gelmesini bekliyorlar. Tabii ki bu üreticilere bağlı ve yeni sürümün entegre bir şekilde telefonlara güncellenmesi zaman alabiliyor.  Ayrıca hangi telefonlara son sürümün geleceği de ayrı bir merak konusu.

Huawei’nin Android’in son sürümü Android 7.0 Nougat güncellemesine ait yol haritası sızdırıldı. Listede Huawei Nova, G9 Plus, Honor Note 8, Honor 6X ve Mediapad M3 modelleri yer alıyor. İlk güncelleme ise mart ayında Nova ile başlıyor.

Aşağıda Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak Huawei telefonlar listeyi inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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