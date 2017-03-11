Android 7.0 Nougat alacak Samsung Galaxy modelleri resmen açıklandı. Android Nougat alacak Samsung Galaxy modelleri arasında Galaxy Note5, Galaxy A8, Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy J5, Galaxy J7, Galaxy J7 Prime, Galaxy On5, Galaxy Tab S2 ve Galaxy Tab A yer alıyor. Peki, Galaxy cihazlarına Android 7.0 Nougat güncellemesi ne zaman gelecek?

Samsung'un resmi sitesinde paylaşmış olduğu bilgilere göre göre bu cihazlara Android 7.0 Nougat güncellemesi Nisan ayında gelmeye başlayacak. Galaxy S7, Galaxy S6, Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 modellerinin Android Nougat güncellemesini aldığını belirtelim.

Android Nougat güncellemesi için cihazın dahili depolama biriminde 1.5 GB boş alanın olması gerekiyor. Güncelleme geldiği zaman Ayarlar>Telefon hakkında bölümünden güncellemeleri denetleyip OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.