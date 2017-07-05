Android 7.0 Nougat güncellemesinin Google tarafından yayınlanmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçecek. Hatta yeni Android sürümü 8.0 O bile çıkışını gerçekleştirecek. Ancak hala Android telefon üreticileri tepe modelleri haricinde diğer modellerine Android Nougat güncellemesini dağıtmadı.

Bugün bir haber Xiaomi cephesinden geldi. Xiaomi, çok geç de olsa Android Nougat alacak Xiaomi modellerini resmi olarak duyurdu.

Android Nougat alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi toplamda 14 modelini Android Nougat'a yükseltecek. Ancak bunlardan bazıları Android 7.0 alırken bazı tepe modelleri ise Android 7.1 güncellemesini alacak.

Android 7.0 Nougat alacak modeller arasında Xiaomi Mi Max, Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 4C, Mi 4S, Mi Note, Mi Note 2, Mi Mix, Redmi 4X ve Redmi Note 4X yer alıyor.

Android 7.1 Nougat alacak modeller ise; Xiaomi Mi 6, Mi Max 2, Mi 5C ve Redmi 4X olarak belirlenmiş. Güncellemelerin yaz ayı sonuna kadar kullanıcılar ile buluşması bekleniyor. Bakalım Xiaomi geç verdiği sözü tam anlamıyla tutabilecek mi?