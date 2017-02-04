Android Nougat güncellemesinden önce ve sonra Galaxy S7!

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android 7.0 Nougat güncellemesi kullanıcılara verilmeye başlandı ve Android Marshmallow’a göre Android Nougat, Galaxy S7 modelleri için birçok yenilik ve değişiklik getiriyor.

Bu yenilik ve değişiklikleri Nougat ve Marshmallow ekran görüntüsü karşılaştırması ile birlikte aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Hızlı ayarlar ve bildirimler

Bildirim bölmesi en iyi sebeplerden ötürü elden geçirilmiş alanlardan biri. Bildirim panelinin yüksekliği önemli ölçüde azaltıldı ancak, Hızlı Geçiş simgelerinin boyutu ve stili, söz konusu panelin daha aerodinamik ve temiz bir görünüme sahip olması için de revize edildi. Bildirim bölmesinin sol kısmında kullanılan büyük tarih ve saatlerin de toplam boyutları azaltıldı ve bu da alandan çok fazla yer kazandırdı. Genel tasarım, Galaxy Note 7'de ilk ortaya çıkanlara benziyor.

Sol Android Nougat, sağ Android Marshmallow