Android Nougatlı Asus Zenfone 4 sızdırıldı

Son zamanlarda model numarası X00GD olan bir Asus telefonu, Çin’de ortaya çıkmaya başladı. Çin Telekomünikasyon Donanım Sertifikasyon Merkezi'ne (TENAA) göre X00GD, Android 7.0 Nougat ile çalışıyor ve Nougat ile kutudan çıkan ilk Asus telefonu olabilir.

Ayrıca, Asus X00GD akıllı telefon 4850 mAh büyük bir pil ve yalnızca 720x1280 piksele sahip 5,2 inçlik bir ekrana ile geliyor. Bu şekilde uzun bir pil ömrüne sahip olabilir. 149,5 x 73,7 x 8,85 mm ölçülerinde ve 169 gram ağırlığındaki yeni Asus akıllı telefon, bilinmeyen sekiz çekirdekli 1,5 GHz işlemci ile güçlendirilmiş ve ayrıca 8 MP ön kamera, çift LED flaşlı 13 MP arka kamera ve microSD kart desteği sunuyor. Telefonun 2 GB, 3 GB ve 4 GB RAM ve 16 GB, 32 GB veya 64 GB depolama alanı içeren çeşitli varyantları ile gelmesi bekleniyor.

Bunu destekleyecek hiçbir kanıtımız yok ama, X00GD akıllı telefonun 2017'de piyasaya çıkması beklenen ZenFone 4 ailesi üyesi olabileceğini düşünüyoruz. Asus zaten önümüzdeki CES 2017’de yeni Zenfone akıllı telefonlar duyuracağını doğrulamıştı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan Asus telefonun görsellerini inceleyebilirsiniz.