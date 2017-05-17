Android O bugün tanıtılacak! İşte Android O ile gelecek yenilikler!

Google, geliştiriciler için düzenleyeceği Google I/O 2017 etkinliklerine bugün start veriyor. Akıllı ev, sanal asistan, VR teknolojileri ve yeni ürünlerin sergileneceği Google I/O 2017 etkinliğinde en çok merak edilen nokta ise yeni Android sürümü. Android O olarak isimlendirilecek olan yeni sürümün bugün duyurulması bekleniyor.

Basında Android 8.0 Oreo olarak adlandırılan yeni sürüm bir takım yenilikler ile gelecek. Bu yenilikler arasında; arka plandaki uygulamaların düşük enerji tüketmesi için yapılacak iyileştirmeler, resim içinde resim (PIP) ve Hi-Fi ses teknolojilerinin desteklenmesi gibi özellikler dikkat çekiyor.

Biz de sizler için Android O ile gelecek belli başlı yenilikleri bir araya getirdik.

Android O ile gelmesi beklenen yenilikler

1- Android O sürümü ile artık arka planda çalışan uygulamalar daha az güç tüketecek.