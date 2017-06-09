Google'ın geliştiriciler için sunduğu geliştirici önizleme 3 sürümü ile bir takım yenilikler yapılıyor. Sistem arayüzünde yapılan bu değişiklikleri biz de sizler için bir araya getiriyoruz.

Android O geliştirici önizleme 3 sürümü ile gelen yenilikler arasında en dikkat çekeni bildirim merkezindeki müzik çaların, albüm kapağına göre şekillenmesi oluyor.

Aşağıdaki linkleri kullanarak cihazınıza uygun Android 8.0 O güncellemesini indirebilirsiniz.

Nexus 5X — Factory Image

Nexus 6P — Factory Image

Nexus Player — Factory Image

Pixel — Factory Image

Pixel XL — Factory Image

Pixel C — Factory Image

Batarya animasyonu eklendi