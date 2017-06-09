Google'ın geliştiriciler için sunduğu geliştirici önizleme 3 sürümü ile bir takım yenilikler yapılıyor. Sistem arayüzünde yapılan bu değişiklikleri biz de sizler için bir araya getiriyoruz.
Android O geliştirici önizleme 3 sürümü ile gelen yenilikler arasında en dikkat çekeni bildirim merkezindeki müzik çaların, albüm kapağına göre şekillenmesi oluyor.
Aşağıdaki linkleri kullanarak cihazınıza uygun Android 8.0 O güncellemesini indirebilirsiniz.
Nexus 5X — Factory Image
Nexus 6P — Factory Image
Nexus Player — Factory Image
Pixel — Factory Image
Pixel XL — Factory Image
Pixel C — Factory Image
--> Android O geliştirici önizleme 3 sürümü yayınlandı
Batarya animasyonu eklendi
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