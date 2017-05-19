Android O ile resmi tema desteği geliyor!

Google I/O 2017 etkinliğinden sonra geliştiriciler için Android O Developer Preview 2 güncellemesi indirime sunulmuştu. Google Pixel ve Google Pixel XL modellerine gelen Android O Developer Preview 2 güncellemesi ile, Android O'nun yeni özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Android O ile gelecek olan detaylı pil yöneticisi yeniliğinden sonra şimdi de resmi tema desteğinin geleceği ortaya çıktı. Android'de tema desteği şimdilik Pixel modellerinde bulunuyor. Android O'nun Ayarlar>Ekran bölümünde Cihaz Teması seçeneği yer alıyor.

Cihaz Teması seçeneğinde şimdilik 1 tane tema bulunuyor. O da resmi Pixel teması. Bu seçeneğin eklenmesi gelecekte sistem temasını Launcher kullanmadan değiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak bu yenilik stok Android sürümünü kullananları kapsayacak.

Samsung ve Sony modellerinde tema desteği arayüzde zaten yer alıyordu. Android O ile böylelikle stok Android sürümlerine de resmi olarak tema desteği gelmiş olacak.