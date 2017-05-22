Android O'nun yeni özelliği ortaya çıktı!

Google, geliştiriciler için Android O sürümünün 2. betasını geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. 2. Beta'nın yayınlanmasının ardından Android O ile gelişmiş batarya tüketimi görüntüleme ve tema desteğinin geleceği ortaya çıkmıştı. Bugün ise Android 8.0 O ile gelecek bir başka özellik daha kendini gösterdi.

iOS ve Android işletim sistemlerinde bildiğiniz gibi sistem güncellemesi yaparken, işlemi durduramıyorsunuz. Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağından çıkmak durumunda kalırsanız, işlem % kaç olursa olsun iptal ediliyor ve yeniden Wi-Fi ağına bağlandığınızda indirme işlemi baştan başlıyor.

Android, bu sorunu Android O ile ortan kaldırmayı hedefliyor. Android O ile artık OTA üzerinden indirilen sistem güncellemelerini durdurabilecek ve istediğiniz zaman başlatabileceksiniz.

Android O güncellemesini 2017 yılı içerisinde başta Pixel ve Pixel XL modelleri olmak üzere Nexus modelleri de alacak. Daha sonra Android One kapsamındaki telefonlara gelecek olan güncellemenin, amiral gemisi modellerine 2018 yılında sunulması bekleniyor.