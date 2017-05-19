Android O, pil ömrünü artıracak yeni bir menü sunuyor!

Google, arka planda gerçekleşen etkinlikleri durdurarak Android'in pil ömrünü uzatmaya çalışıyor. Yakında piyasaya sürülecek olan Android O ile yeni pil ayarları menüsü sunulacak. Bu menüde, kullanıcıların belirli uygulamaların arka planda ne kadar pil ömrü kullandığı ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilecek.

Mevcut Android sürümlerinde pil istatistiklerini açarsanız; en son şarjdan bu yana, pili en çok kullanan uygulamayı hali hazırda görebiliyorsunuz. Ancak Android O ile daha ayrıntılı veriler sunulacak.

Örneğin; Gmail uygulamasının aktif olarak kaç saat kullanıldığı, batarya tüketimine etkisini ve arkaplanda ne kadar güç tükettiğini detaylı bir şekilde Android O ile görebileceksiniz.

Android O ile ayrıca uygulamaların tek tek arkaplanda çalışıp çalışmayacağını da seçebileceksiniz. Böylece arkaplanda uygulamalar çalışmayacağı için şarj sürenizi uzatabileceksiniz.

Android O güncellemesini ilk etapta başta Google Pixel ve Pixel XL modelleri olmak üzere; Nexus modelleri ve Android One kapsamında üretilen telefonlar alacak.