Android O, pil ömrünü artıracak yeni bir menü sunuyor!

Google, arka planda gerçekleşen etkinlikleri durdurarak Android'in pil ömrünü uzatmaya çalışıyor. Yakında piyasaya sürülecek olan Android O ile yeni pil ayarları menüsü sunulacak. Bu menüde, kullanıcıların belirli uygulamaların arka planda ne kadar pil ömrü kullandığı ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilecek.
2017'nin en iyi Android uygulamaları açıklandı!
Mevcut Android sürümlerinde pil istatistiklerini açarsanız; en son şarjdan bu yana, pili en çok kullanan uygulamayı hali hazırda görebiliyorsunuz. Ancak Android O ile daha ayrıntılı veriler sunulacak.
Örneğin; Gmail uygulamasının aktif olarak kaç saat kullanıldığı, batarya tüketimine etkisini ve arkaplanda ne kadar güç tükettiğini detaylı bir şekilde Android O ile görebileceksiniz.
Android O ile ayrıca uygulamaların tek tek arkaplanda çalışıp çalışmayacağını da seçebileceksiniz. Böylece arkaplanda uygulamalar çalışmayacağı için şarj sürenizi uzatabileceksiniz.
Android O güncellemesini ilk etapta başta Google Pixel ve Pixel XL modelleri olmak üzere; Nexus modelleri ve Android One kapsamında üretilen telefonlar alacak.
YORUMLAR