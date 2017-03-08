Android 'O' yeni akıllı özellikler ile geliyor

Google, Android mobil işletim sistemi için yeni yardım araçları geliştiriyor. Google'ın Mayıs ayında düzenleyeceği Google I/O geliştirici konferansında Android O'yu tanıtması ve ardından birden fazla geliştirici önizlemesini yayınladıktan sonra sonbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor.

İlk olarak, Google, bir uygulamanın metninin kopyalanması ve başka bir uygulamaya yapıştırılmasının sıkıntısını azaltabilecek Copy Less adlı bir özellik geliştirdi. Bu özelliğin Google'ın standart Gboard sanal klavye uygulamasına mı yoksa Android'in kendisine mi ekleneceği belli değil.

Örnek olarak, siz ve bir arkadaşınız sohbet sırasında akşam yemeğini nerede buluşacağınız konusunda sohbet ediyorsanız ve Yelp uygulamasında iyi bir restoran bulursanız, konuşmanıza geri döndüğünüzde "hazır" yazdığınızda otomatik olarak bir öneri oluşturuluyor ve Gboard'da restoranın adresi oluyor. Sadece dokunduğunuzda klavye, Yelp'de doğru miktarda metnin kopyalanması ve ardından mesajlaşma uygulamasına yapıştırılması için Android'in işaretçilerini kullanmak yerine, gönder düğmesiyle gönderebileceğiniz adresi metin kutusuna yerleştirecektir.

Bu özellik, Google'ın Android'deki diğer uygulamalardaki işlemleri otomatikleştirmek için önceki çalışmalarına dayanıyor. Ekim ayında Google, Gboard'u kullanarak kişi bilgilerini aramak ve paylaşmak için bir özellik ekledi. Google'ın Android 6.0 Marshmallow'da sunduğu Google Now On Tap özelliği, kullanıcıların ana sayfa düğmesine basılı tuttuğu zaman ekrandaki bilgilere dayanarak, uygulamalardaki içeriğe "derin bağlantılar" almasını sağlıyor.

Google çalışanları, Android'in mesajlaşma uygulamalarında belirli metin türleri ile daha fazlasını yapmasının bir yolu olduğunu da belirtti. Buna göre yazdığınız metin ilgili uygulamalarla bağlantı kuracak. Telefon numarası yazdığınızda çevirici, adres yazdığınızda harita ve tarih yazdığınızda da takvim ve e-posta gibi uygulamalar açılır. Bu şekilde uygulamalara hızla ulaşırsınız.

Google I/ O, 17-19 Mayıs tarihleri arasında geçen yıl düzenlenen The Shoreline Amfitiyatrosu'nda gerçekleşecek.