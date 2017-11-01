Android Oreo alacak General Mobile modelleri açıklandı!

General Mobile, Android Oreo alacak modellerini tarih vererek açıkladı. İşte Android Oreo alacak General Mobile modelleri!

01/11/2017 15:20

General Mobile, bugün Facebook hesabından Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak modellerini resmen açıkladı. General Mobile'ın açıklamasına göre; GM 6, GM 6d, GM 5 Plus, GM 5 Plus d, GM 5 ve GM 5 d modelleri Android Oreo güncellemesini 2017'nin sonundan itibaren almaya başlayacak.

Android Oreo alacak General Mobile modelleri ve tarihleri

General Mobile GM 6 ve GM 6d Aralık 2017, GM 5 Plus ve GM 5 Plus d Şubat ve GM 5 ve GM 5 d modeli Nisan ayında Android Oreo güncellemesine kavuşacak. Ancak General Mobile, test sürecinde çıkabilecek olumsuzluklardan dolayı bu tarihlerin değişebileceğini dipnot olarak belirtiyor.

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General Mobile'ı güncelleme konusunda hızlı davranması güzel bir gelişme. Umarız diğer firmalar da en kısa sürede amiral gemisi modellerinin ne zaman Android Oreo güncellemesini alacağını açıklar. 

    Yazar: Ender Öztürk

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