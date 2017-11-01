Android Oreo alacak General Mobile modelleri açıklandı!

General Mobile, bugün Facebook hesabından Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak modellerini resmen açıkladı. General Mobile'ın açıklamasına göre; GM 6, GM 6d, GM 5 Plus, GM 5 Plus d, GM 5 ve GM 5 d modelleri Android Oreo güncellemesini 2017'nin sonundan itibaren almaya başlayacak.

Android Oreo alacak General Mobile modelleri ve tarihleri

General Mobile GM 6 ve GM 6d Aralık 2017, GM 5 Plus ve GM 5 Plus d Şubat ve GM 5 ve GM 5 d modeli Nisan ayında Android Oreo güncellemesine kavuşacak. Ancak General Mobile, test sürecinde çıkabilecek olumsuzluklardan dolayı bu tarihlerin değişebileceğini dipnot olarak belirtiyor.

General Mobile'ı güncelleme konusunda hızlı davranması güzel bir gelişme. Umarız diğer firmalar da en kısa sürede amiral gemisi modellerinin ne zaman Android Oreo güncellemesini alacağını açıklar.