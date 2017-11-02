Android Oreo ile çalışan Galaxy S8'in görüntüleri sızdı!

Samsung Türkiye, Galaxy S8 için Android Oreo güncellemesinin 2018'in başında yayınalanacağını açıklamasının ardından, Android Oreo ile çalışan Galaxy S8'in ekran görüntüleri bugün internete servis edildi. Reddit'te yayınlanan görüntülere göre Galaxy S8'in arayüzü Oreo güncellemesi ile daha sade bir görünüme sahip olacak.

Oreo güncellemesi ile Samsung Experience 9.0 arayüzüne sahip olacak olan Galaxy S8, iPhone 6s ile gelen 3D Touch benzeri bir özelliği bu güncelleme ile kullanıma sunacak. 3D Touch benzeri özellik sayesinde uygulamalara kısayollar atayabileceksiniz.

Samsung Experience 9.0 sayesinde kullanıcı arabiriminde özelleştirmeler de yapabileceksiniz. Örneğin uygulama bildirim rozetlerini; rakamla göster, rakamsız ya da hiç gösterme seçeneklerinden birini seçebileceksiniz. Ayrıca bildirim merkezini de kategorize edebileceksiniz.