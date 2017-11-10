Android Oreo ile pil tasarrufu yapacaksınız!

Google, Android 8.1 Oreo güncellemesi için geçtiğimiz haftalarda düğmeye basmıştı. Android 8.1 Oreo Geliştirici Önizleme sürümünü yayınlayan Google'ın, bu güncelleme ile kullanıcılara batarya tasarrufu yaptıracağı ortaya çıktı. Peki, Android 8.1 ile bataryadan nasıl tasarruf edilecek?

Android 8.1 Oreo ile telefonun uykuya dalmasını engelleyen uygulamalar tespit edilecek. Ayrıca bu uygulamaların ne kadar pil tükettiği de detaylı bir şekilde görüntülenebilecek. Ayarlar menüsünde yer alacak olan bu özellik, yanlış işleyen uygulamaları da gösterecek ve "Kapanmaya Zorla" seçeneği ile uygulama kapatılabilecek.

Bir uygulamanın kullandığı servisler ise "Eşlik eden servisi devredışı bırak” seçeneği ile durdurulabilecek. 2018'in ilk aylarında Pixel serisine sunulacak olan Android 8.1 Oreo güncellemesi, bakalım bataryanın çabuk bitmesinin önüne tamamen geçebilecek mi?