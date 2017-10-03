Android saatler için Android Wear Oreo Beta çıktı!

Akıllı saat pazarında Apple Watch'tan önce giriş yapmasına rağmen, yazılım konusunda çok geride kalan Google, bu kötü gidişata dur demek istiyor. Rolex'ten bile çok satan Apple Watch karşısında güçlü bir rakip olmak isteyen Google, telefon ve tabletlere sunduğu Android Oreo güncellemesini şimdi de Android Wear cihazları için sunmaya hazırlanıyor.

Android Wear için Android Oreo güncellemesinin Beta testleri bugünden itibaren başlamış durumda. Sadece LG Watch Sport için kullanılabilen Android Wear için Android Oreo Beta güncellemesi 26 farklı API ile geliyor. Ancak bu güncelleme ile gelen API'ların pek önemli olmadığı söyleniyor.

Android Wear için Android Oreo ile bildirim merkezinde yenilikler yapılıyor. Tüm bildirimleri tek dokunuş ile silme özelliği bu güncelleme ile Android Wear saatlerine ekleniyor. Ayrıca, arkaplan hizmetleri üzerinde iyileştirmeler yapılıyor. Artık Android Wear uygulamalarının arkaplanda çalışıp çalışmayacağına siz karar verip şarjınızın ömrünü uzatabiliyorsunuz.