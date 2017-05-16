Android son model otomobillere geliyor!

En iyi otomobil üreticileri Audi ve Volvo, yeni nesil otomobilleri için Android Auto'dan daha fazla işlev sunacak, tamamen yeni Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi geliştirmeleri için Google ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Yerleşik bilgi-eğlence sistemi, kullanıcıların klima, açılır tavan ve pencereleri kontrol etmelerine, en yakın restoranı Google Maps ile bulmalarına, Spotify veya NPR'yi dinlemelerine izin verebilecek. Ayrıca, Google Asistan'ın gösterge tablosunda çalışmasına izin verecek. Temel amaç, sürücülerin telefon kullanımını kısıtlamak. Volvo, Android ile iki yıl içinde yeni modeller başlatmayı planladığını açıkladı. Audi ise versiyonunu yeni Audi Q8 Sport konseptinde gösterecek.

Volvo'daki araştırma geliştirme departmanının SVP'si Henrik Green, bir açıklamada:

Android'in gelişiyle birlikte, ikonik Volvo kullanıcı arayüzümüzü korurken zengin bir ekosistemi kucaklayacağız. Bu geniş, bağlı çevreye yüzlerce popüler uygulama ve en iyi entegre deneyim sunacağız. Dedi.

2014 yılında düzenlenen Google I/O'da ilk ilan edilen Android Auto, Mayıs 2015'te Hyundai'nin araçlarından birinde yer aldı. Google I/O konferansının şirketin Android bilgi-eğlence sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi verebileceği düşünülüyor.