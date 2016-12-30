Android'de Super Mario Run virüsüne dikkat

Nintendo, dün Android için Super Mario Run oyununu duyurmuştu. Firmanın, Super Mario Run için Google Play Store'de ön kayıt talebi toplamaya başlamasından sonra Android kullanıcılarını hedef alan kötücül yazılım içeren uygulama ortaya çıktı. Super Mario Run Beta gibi görünen bu yazılım tamamen hackerların paketlediği ve virüs içeren bir APK. dosyasından hiç bir farkı yok.

Super Mario Run gibi görünen ve uygulama simgesine kadar aynı olan bu APK. dosyasını yüklemeye kalktığınızda; kötücül yazılım sistem servislerine erişim izni istiyor. Hiç bir oyunun sistem servislerine erişim izni istemediğini belirtelim.

Eğer bu izin isteğine evet derseniz; hackerların cihazınızı ele geçirebilir. Hackerlar; şifrelerinizi görebilir, ekran kilit şifrenizi değiştirebilir, kişisel verilerinize ulaşabilir ve şifreyi çözmek için sizden fidye isteyebilir.

Super Mario Run için bir beta sürecinin olmayacağını ve oyunun resmi olarak sadece Google Play Store'da yayınlanacağı konusunda sizleri uyaralım. Farklı sitelerden Super Mario Run APK. gibi görünen dosyaları indirip kurmamanızı tavsiye ediyoruz.