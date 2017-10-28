Android telefonunuzu iPhone X'e dönüştürün!

Android telefonunuzu 6 adımda iPhone X'e çevirebileceğinizi biliyor muydunuz? Launcher, simge paketi, duvar kağıdı ve ince ayarlar ile Android telefonunuza iPhone X görünümü verebilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve gerekli olan uygulamaları sizlerle paylaşalım.

Launcher

Öncelikli simge paketlerini destekleyen ve ince ayarlar yapabileceğiniz bir launcher'a ihtiyacınız var. Bunun için Nova Launcher Prime kullamanız gerekiyor. Nova Launcher Prime'ı indirmek için tıklayın.

Simge paketleri

Android simgelerin kurtulup iOS simgelerine geçmeniz için TrueiOS isimli simge paketini indirmeniz gerekiyor. TrueiOS simge paketi iPhone X görünümü için en önemli uygulama diyebiliriz. TrueiOS simge paketini indirmek için tıklayın.

Çentik

iPhone X'in estetiksel açıdan vasat olan çentiği de eklemeniz gerekiyor. Bunun için Google Play Store'dan The Notch isimli uygulamayı indirmeniz gerekiyor. The Notch'u indirmek için tıklayın.

Kilit ekranı bildirimleri

Android'in bildirim tasarımından iOS'in bildirim tasarımına geçmek için Floatify isimli uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra, uygulamanın ayarlarından Bildirimler>Tema bölümünden iOS 10'u seçmeniz gerekiyor. Floatify'i indirmek için tıklayın.

Duvar kağıdı

iOS 11'in duvar kağıtlarını kullanarak, Android telefonunuzu bir adım daha iPhone X görünümüne yaklaştırabilirsiniz. iOS 11 duvar kağıtları için tıklayın.

Yuvarlak köşeler

iPhone X'te bildiğiniz gibi telefonun tasarımın yuvarlak olmasından dolayı, sistem arayüzü de yuvarlak hatlara sahip. Android'in arayüzünü yuvarlak köşelere dönüştürmek için Roundr isimli uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Roundr'ı indirmek için tıklayın.

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