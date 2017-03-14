Android ve iOS için en iyi Superman oyunları!

Android telefonunuzu veya iPhone'unuzu kapınız ve bu 5 Superman mobil oyunundan birini indirin. Bu oyunların bir çoğunda sadece Superman değil Batman, Wonder Woman gibi diğer ikonik DC Comics karakterlerini de yönlendirebilirsiniz. Gerçek bir Superman hayranıysanız bu oyunların hepsini kesinlikle denemelisiniz. Bu oyunların hepsini zaten çok önceden biliyor muydunuz? O zaman siz gerçekten bir Superman hayranısınız!

Justice League Action Run

Justice League Action kahramanlarından kendi takımınızı seçin ve koşu, atlama, kayma, kaçma, uçma ve patlatma üzerine 150 görev temelli seviyeyi oynayın. Wonder Woman, Batman, Firestorm, Cyborg gibi bir çok karakteri de takımınıza ekleyebilir ve yeni özelliklerle onları geliştirebilirsiniz.

Oyun ücretsiz.

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iOS için