Android Wear 2.0 ne zaman yayınlanacak?

Android içerisinde bir ekosistem oluşturmak isteyen Google, önce bu işletim sistemini bilgisayarlara daha sonra da akıllı saatlerin yaygınlaşması ile giyilebilir cihazlara taşımıştı. Akıllı saatler için geliştirilen Android Wear işletim sistemi şimdi de yeni sürümü ile karşımıza çıkacak. Android Wear 2.0 ile bir çok yenilik sunmayı hedefleyen Google, Android Wear 2.0'nin çıkış tarihini ise bugün açıkladı.

Açıklamalara göre; Android Wear 2.0 güncellemesi Şubat ayı içerisinde yayınlanacak. Android Wear 2.0 güncellemesini ilk etapta 18 adet akıllı saat alacak.

Android Wear 2.0 güncellemesini alacak saatler arasında; Huawei Watch, Kadınlar için Huawei Watch, Moto 360 (2015), Moto 360 Sport, LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, LG Watch Urbane, LG G Watch R, Polar M600, Casio Smart Outdoor Watch, Nixon Mission, Tag Heuer Connected, Asus ZenWatch 2, Asus ZenWatch 3, Fossil Q Wander, Fossil Q Marshal, Fossil Q Founder, Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch ve Michael Kors Access Dylan Smartwatch bulunuyor.

Android Wear 2.0 güncellemesi ile saat kadranlarında daha fazla özelleştirme, el yazısı ile metin yazma, bildirimlerde iyileştirme, yuvarlak şekilli arayüz ve daha fazla uygulama desteği gibi yenilikler gelecek.