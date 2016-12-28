Android'de YouTube videosunu MP3 formatında indirme! (Rehber)

Android'de YouTube videosunu MP3 formatında indirmek için farklı yöntemler bulunuyor. Ancak hiç biri Peggo uygulamasının sunduğu kolaylığı sunmuyor. Peggo uygulaması sayesinde dakikalar içerisinde Android'de YouTube videosunu MP3 formatında indirebilirsiniz. Peki, Peggo ile YouTube videosunu MP3 formatında nasıl indireceksiniz?

Android'de YouTube videosunu MP3 formatında indirme

1. Adım: Peggo uygulamasını indirin. Peggo APK. dosyasını indirmek için tıklayın.

2. Adım: Peggo uygulamasını yüklemek için "Bilinmeyen Kaynaklar" seçeneğinin etkin olması gerekiyor. Bunun için cihazınızdan Ayarlar>Güvenlik bölümünden "Bilinmeyen Kaynaklar" seçeneğini aktif hale getirin ve Peggo uygulamasını yükleyin.

3. Adım: YouTube uygulamasından indirmek istediğiniz videoyu açın.

4. Adım: İndirmek istediğiniz videoda "Paylaş" seçeneğine tıklayın ve Peggo uygulamasını seçin.

5. Adım: Peggo uygulamasından videonun başlangıç ve bitiş yerlerini belirleyin.

6. Adım: Record Audio seçeneğini işaretleyin ve Record MP3'e tıklayarak videoyu MP3 formatında indirin.

7. Adım: Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra YouTube'daki video MP3 formatında Music klasöründe yer alacak.