Güncelleme ile Android'de KRACK Wi-Fi açığı kapatıldı!

Teknoloji dünyası geçtiğimiz ay KRACK Wi-Fi olayı ile çalkalanmıştı. Wi-Fi şifreleme protokolü olan kırılamaz denilen WPA2'nin kırılması teknoloji firmalarını harekete geçirmişti. Microsoft ve Apple, 1 hafta içerisinde güncelleme yayınlamış ve cihazlarındaki KRACK Wi-Fi açığını kapatmıştı. Google ise bugün Android için yayınladığı güncelleme ile KRACK Wi-Fi açığını kapattığını açıkladı.

Kasım ayı Android güvenlik güncellemesi ile KRACK Wi-Fi güvenlik açığı kapatılıyor. Şimdilik sadece Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X ve Nexus Player modellerinin aldığı bu güncelleme Kasım ayı ortasına kadar diğer Android modellerine de gelecek.

Android güncellemelerini güvenliğiniz için yüklemenizi her zaman tavsiye ediyorduk. Ancak KRACK Wi-Fi açığını kapatan bu güncellemeyi çıkar çıkmaz yüklemenizi şiddetle öneriyoruz.

11 güvenlik açığının kapatıldığı Kasım ayı Android güncellemesi ile 53 adet düzeltme ve iyileştirmenin de yapıldığını belirtelim.