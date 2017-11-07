Güncelleme ile Android'de KRACK Wi-Fi açığı kapatıldı!

Google, güvenlik açıklarını kapattığı Android Kasım ayı güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile KRACK Wi-Fi açığı kapatılıyor.

07/11/2017 13:10

Teknoloji dünyası geçtiğimiz ay KRACK Wi-Fi olayı ile çalkalanmıştı. Wi-Fi şifreleme protokolü olan kırılamaz denilen WPA2'nin kırılması teknoloji firmalarını harekete geçirmişti. Microsoft ve Apple, 1 hafta içerisinde güncelleme yayınlamış ve cihazlarındaki KRACK Wi-Fi açığını kapatmıştı. Google ise bugün Android için yayınladığı güncelleme ile KRACK Wi-Fi açığını kapattığını açıkladı.

Kasım ayı Android güvenlik güncellemesi ile KRACK Wi-Fi güvenlik açığı kapatılıyor. Şimdilik sadece Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X ve Nexus Player modellerinin aldığı bu güncelleme Kasım ayı ortasına kadar diğer Android modellerine de gelecek.

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Android güncellemelerini güvenliğiniz için yüklemenizi her zaman tavsiye ediyorduk. Ancak KRACK Wi-Fi açığını kapatan bu güncellemeyi çıkar çıkmaz yüklemenizi şiddetle öneriyoruz.

11 güvenlik açığının kapatıldığı Kasım ayı Android güncellemesi ile 53 adet düzeltme ve iyileştirmenin de yapıldığını belirtelim.

    Yazar: Ender Öztürk

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