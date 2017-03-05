Android'de Osmanlıca öğrenin

Bin yıllık ecdat yazımız olan Osmanlıcayı bu uygulamamız vesilesiyle hem sevecek hem de eğlenerek öğreneceksiniz. Osmanlıcaya dair eliften ye harfine kadar zengin içeriğe sahip.

Uygulama Latince okumayı bilen herkese hitap ettiği gibi çeşitli kurslarda gördüğünüz Osmanlıca derslerin pratiğini yapabilir ve Osmanlıcaya dair bütün bilgileri bulabilir ve kendi gayretinizle büyük mesafeler kaydetme imkanına sahip olabilirsiniz.

Özellikle liselerde ve üniversitelerde Osmanlıca dersi görenlere büyük fayda sağlayacaktır. Tarih, edebiyat ve ilahiyat bölümlerinde okuyanlara için adeta bir ilim yuvası kabilinde. Hocalarımız gönül rahatlığıyla öğrencilerine tavsiye edebilirler.

Temelden başlayıp arşiv okumaları dahil seviye seviye Osmanlıca eğitim imkanı. Her zaman yenilenmeye müsait özelliktedir. Arşiv bölümündeki datalar periyodik surette güncellenecek, okuma metinleri daha da çoğalacaktır. Osmanlıca imla müfredatı bölümünde detaylı şekilde Osmanlıca yazım kuralları örneklerle anlatılmaktadır.

Osmanlıca Metinler; Osmanlıca herhangi bir kelimeye tıkladığınızda latincesini, latincesine bastığınızda Osmanlıca imlasını veren onlarca okuma metni (Hikayeler, kıssalar, şiirler, güzel sözler) sizleri bekliyor.

Osmanlıca Sözlük; hem Osmanlıca hem latince yazarak arama imkanı sağlamakta ve yaklaşık 70.000 kelime hazinesi vardır. Manadan da kelime arama yapabilir ve istediğiniz kelimeyi favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Osmanlıca Oyunlar; kelime oyunları, doğru yanlış oyunu, lügat bilgisi ve çeşitli dillerde kelime bilgisi. Eğlenceli. Uygulama, hatalarınızı görme imkanı veriyor.

Osmanlıca Bilgi Yarışması; binlerce genel kültür, ahlaki, edebi, dini soru. Sorular ve cevaplar bu bölümde Osmanlıca olup zamana karşı yarışacaksınız!