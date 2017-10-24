Android'de PIN kodunu değiştiren virüs!

Android yeni bir virüs ile karşı karşıya. Android/DoubleLocker.A olarak etiketlenen söz konusu zararlı, telefon ve tabletlerdeki Android erişilebilirlik servislerini kötüye kullanma işlevine sahip ilk fidye yazılımı olarak dikkat çekiyor.

DoubleLocker, bulaştığı mobil cihazın PIN kodunu değiştirebiliyor ve kurbanın cihazlarına erişmesini önleyebiliyor. Fidye yazılımı tarafıyla da kurbanın verilerini şifreliyor ve sonrasında para talep ediyor.

DoubleLocker, diğer bankacılık truva atlarına benzer şekilde, çeşitli web siteleri aracılığıyla, ihtiyaç olduğu belirtilerek genellikle sahte bir Adobe Flash Player uygulaması kullanılarak dağıtılır. Yüklendikten sonra uygulama "Google Play Hizmeti" adlı kötü amaçlı yazılım erişilebilirlik hizmetinin etkinleştirilmesini talep eder. İzlenen adımlar neticesinde zararlı yazılım etkin hale gelir.

Bu tip virüslerden korunmak için Android cihazınıza, Google Play Store dışında mağazalardan uygulama yüklememenizi ve internet sitelerinde açılan pop-up reklamlara tıklamamanızı şiddetle öneriyoruz.