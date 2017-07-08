Android'de RAM, performansı ne kadar etkiliyor?

Amiral gemisi katili unvanını taşıyan OnePlus firması bu yılki amiral gemisi olan OnePlus 5'i duyurmuştu. OnePlus 5, 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı varyasyon ile çıkışını gerçekleştirdi. Otoritelerden tam not almayı başaran OnePlus 5'in, 6 GB ve 8 GB RAM'lik versiyonları hız testinde kozlarını paylaştı.

Uygulama açılış hızları ve sistemin akıcılığı gibi öğelerin yer aldığı karşılaştırma videosu, Android'de RAM'in, performansı ne kadar etkilediğini gözler önüne seriyor. Karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.