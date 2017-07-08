Android'de RAM, performansı ne kadar etkiliyor?

Amiral gemisi katili unvanını taşıyan OnePlus firması bu yılki amiral gemisi olan OnePlus 5'i duyurmuştu. OnePlus 5, 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı varyasyon ile çıkışını gerçekleştirdi. Otoritelerden tam not almayı başaran OnePlus 5'in, 6 GB ve 8 GB RAM'lik versiyonları hız testinde kozlarını paylaştı.
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Uygulama açılış hızları ve sistemin akıcılığı gibi öğelerin yer aldığı karşılaştırma videosu, Android'de RAM'in, performansı ne kadar etkilediğini gözler önüne seriyor. Karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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