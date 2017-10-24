Android'deki açıkları bulanlara para ödülü!

Teknoloji devi Google, Android platformundaki açıkları bulmak için çareyi ödül vermekte buldu. Google Play Security Reward Program'ı ile popüler Android uygulamalarındaki problemleri bulan araştırmacılara para ödülü verilecek. Daha önce Chrome, Chrome OS ve diğer tüm ürünler için başlatılan bu proje kapsamında bugüne kadar binlerce dolar ödül dağıtıldı.

Google son olarak uygulamalardaki açıkları bulmak için de son çare olarak bu yola başvurdu. Söz konusu proje kapsamında 3'üncü parti Android uygulamalarındaki açıkları bulan kişilere en fazla 1000 dolar olacak şekilde ödeme yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Android uygulama marketi Google Play Store'da yer alan 4 binden fazla uygulamanın gizlice ses kaydı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu konudan çok rahatsız olan Google böyle bir çözüme gitme kararı aldı. Bizce geç alınmış bir karar malesef. Bakalım Google'ın bu uygulaması Google Play Store'daki uygulamaların kalitesini arttırabilecek mi?