Android'e Carmageddon: Crashers geldi!

Mobil platforma gelen efsane oyunlar, döneme dagmasını vuran Carmageddon yarış oyunu serisi ile devam ediyor. Şirket, yeni bir oyunu olan Carmageddon: Crashers'ı tanıttı. Klasik Carmageddon oyun hatlarını taşıyan Carmageddon: Crashers, fantastik yarış oyunu oynamak isteyenlerin çok hoşuna gidecek.

Carmageddon: Crashers'ta sürücüler birbirine doğru giderek çarpıyor ve puanlar kazanıyor. Drag sistemi ile oynanan Carmageddon: Crashers'ta, ne yazık ki tüm kontroller bizim elimizde değil. Quick Time Event yapısındaki oyunda, araçlarınızı yarış kazandıkça geliştirebiliyorsunuz.

Oyun her zaman internet bağlantısı gerektiriyor. Bu nedenle oyunu oynamak için çevrimiçi olmanız gerekiyor. Android 4.4 ve üzeri sistemlerde çalışan Carmageddon: Crashers'ı aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.