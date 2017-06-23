Android'e Carmageddon: Crashers geldi!

Efsane yarış oyunu Carmageddon, bu sefer Android platformunda Carmageddon: Crashers ile boy gösteriyor.

23/06/2017 09:15

Mobil platforma gelen efsane oyunlar, döneme dagmasını vuran Carmageddon yarış oyunu serisi ile devam ediyor. Şirket, yeni bir oyunu olan Carmageddon: Crashers'ı tanıttı. Klasik Carmageddon oyun hatlarını taşıyan Carmageddon: Crashers, fantastik yarış oyunu oynamak isteyenlerin çok hoşuna gidecek.

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Carmageddon: Crashers'ta sürücüler birbirine doğru giderek çarpıyor ve puanlar kazanıyor. Drag sistemi ile oynanan Carmageddon: Crashers'ta, ne yazık ki tüm kontroller bizim elimizde değil. Quick Time Event yapısındaki oyunda, araçlarınızı yarış kazandıkça geliştirebiliyorsunuz.

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Oyun her zaman internet bağlantısı gerektiriyor. Bu nedenle oyunu oynamak için çevrimiçi olmanız gerekiyor.  Android 4.4 ve üzeri sistemlerde çalışan Carmageddon: Crashers'ı aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Android için Carmageddon: Crashers

    Yazar: Ender Öztürk

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