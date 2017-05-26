Android'in kurucusundan bomba gibi akıllı telefon geliyor!

Android'in kurucu ortaklarından Andy Rubin, şirketin ilk akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. Rubin’in şirketi Essential'ın resmi Twitter hesabında ilk kez bir tweet yayınlayarak büyük bir şeyin ilan edileceği açıklandı. Tarih olarak ise 30 Mayıs'ta verildi.

Essential Twitter hesabından, “Merhaba, bizim Twitter sayfasına hoş geldiniz. Size 30 Mayıs’da büyük bir şey duyuracağımızı bildirmek için buradayız! Bizi izlemeye devam edin...” yazdı.

Mart ayı sonlarında Rubin, yeni cihazın neredeyse çerçevesiz tasarımı ve kıvrımlı köşeleri olan bir ekrana sahip olacağını ortaya koyan bir resimle göstermişti. Ocak ayında ise cihazın metal yanları ve seramik arka panel özellikli olduğu da bildirilmişti.

Ayrıca, Essential akıllı telefonun, mıknatıslar ve tescilli bir manyetik konektör kullanan Motorola tarafından uygulanan modüler bir tasarıma benzer bir modele sahip olacağı söyleniyor. Görünüşe göre konektör, üçüncü parti eklentiler yoluyla işlevsellik eklemenin yanı sıra cihazı şarj etmek için de kullanılacak.

Unutulmamalıdır ki, 30 Mayıs'taki duyuru, Essential'ın üzerinde çalıştığı tek ürün akıllı telefon olmayabileceğinden, tamamen farklı bir şey de olabilir. Bunu da ancak 30 Mayıs tarihinde öğrenebileceğiz.