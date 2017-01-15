Android'in mucidinden yılın bomba akıllı telefonu geliyor!

Andriod kurucularından Andy Rubin, akıllı telefon işine geri dönüyor. İki yıl önce Google'dan ayrılan Rubin, Bloomberg'den gelen son bir rapora Essential olarak adlandırılan yeni bir şirket ile dönüş yapıyor. Bu şirket aracılığıyla, yüksek özellikli akıllı telefon ile birlikte birkaç akıllı ev ürünleri üzerinde çalışıyor.

Essential'ın, 5.5 inçten daha büyük olan çerçevesiz ekranlı üst seviye bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildirildi. Ayrıca, ekran basınca duyarlı olabilir. Telefonun doğrudan iPhone ve Google Pixel ile rekabet ettiği söyleniyor. Essential, metal kenarlar ve telefon için seramik bir arka tasarımı test ediyor. Bu telefon aynı zamanda LG G5 ve Moto Z gibi modüler olabilir. Rapora göre telefon, şarj etmek ve 360 derece kamera dahil üçüncü taraf bir donanım aksesuarını ekosistemini desteklemek için kullanılacak özel bir manyetik konektör ile birlikte gelecektir. Google, Project Ara modüler akıllı telefonunu geçen yıl iptal etmişti.

Raporda, cihazların Android tabanlı bir işletim sisteminde çalışıp çalışmayacağı henüz "belirsiz" durumda olduğu söyleniyor. Essential, 2017 yılının ortasında yeni akıllı telefonunu 649 dolar civarında bir fiyatla başlatmayı hedefliyor.