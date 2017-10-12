Android'in rakibi Sailfish X işletim sistemi indirime sunuldu!

Android işletim sisteminin en büyük rakibi olarak gösterilen Sailfish OS, başarısız olmuş ve bu proje rafa kaldırılmıştı. Jolla ekibi, Sailfish'i küllerinden yeniden doğdurmak için kolları sıvamış ve Sailfish X ile karşımıza çıkmıştı. Şimdilik sadece Sony Xperia X modeline yüklenebilen Sailfish X, bugün itibari ile satışa sunuldu.

Belirli bir ücret ile satılan ilk mobil işletim sistemi olan Sailfish X, Xperia X'i baştan tasarlıyor. Sailfish X'i satın aldığınızda, size yüklemeniz için bir ROM gönderilecek. Bu ROM'un dışında Jolla'nın size sunacağı bir kaç güzel hizmet de bu pakette yer alıyor.

Sailfish X'i satın aldığınızda; yazılım paketi, Android uygulamaları desteği, en az 1 yıl sürecek sistem yazılımı güncelleme desteği, indirme, kurulum ve kullanım talimatları ve 1 yıl boyunca Jolla müşteri bakım hizmeti sizin olacak. Eğer Xperia X cihazınıza Sailfish X'i yüklemek istiyorsanız buraya tıklayarak işletim sistemini satın alabilirsiniz.