Androidli Nokia 6, eski Nokia telefonlar gibi sağlam mı?

Nokia, uzun bir aradan sonra yeni akıllı telefonu ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Nokia bir zamanların en popüler telefon markaları arasında yer alıyordu. Bunun en büyük nedeni ise Nokia telefonların şık ve dayanıklı olmasıydı. Peki Nokia 6'nın önceki telefonlar kadar dayanıklı olup olmadığını merak ediyor musunuz?

Nokia 6'nın piyasaya sürülmesiyle Nokia, resmi Weibo sayfası aracılığıyla orta menzilli cihazın çok çeşitli aşırı koşullara dayanıklı bir askeri sınıf gövdeye sahip olduğunu belirtti. Cihazın dayanıklı olabileceği öne sürülen koşullar, aşırı sıcaklık, yüksek nem, kar, su ve benzeri dayanıklılıklar.

Nokia telefonun yapım kalitesi her zaman en üst düzeydedir ve Nokia, HMD Global ile de bu yüksek standardı korumayı düşünüyor. Nokia 6, bu ayın ilerleyen günlerinde başlayacak Çin bahar şenliğinde satışa sunulacak. Dayanıklılık testleri geldiğinde ne kadar sağlam olduğunu daha iyi göreceğiz.

Nokia 6 özellikleri

Ekran: 5.5 inç 1080p 2.5D kavisli cam ekran, Corning Gorilla Glass 3 korumalı

CPU: Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci

GPU: Adreno 505

RAM: 4 GB LPDDR3

Depolama: 64 GB, microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir

OS: Android 7.0 (Nougat)

Diğerleri: Çift SIM, Parmak izi sensörü, Çift hoparlörler, Çift akıllı yükselticiler (TFA9891), Dolby Atmos

Kamera: çift tonlu LED flaş, PDAF, f/2.0 diyafram , 84˚ geniş açılı lens ile 16 MP arka kamera ve f/2.0 diyafram ile 8 MP ön kamera

Boyutlar: 154 x 75.8 x 7.8 mm

Bağlantı: 4G LTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS, USB OTG

Pil: 3000 mAh

Nokia'nın sağlamlığına güvendiği Androidli Nokia 6'nın görüntülerini görmediyseniz, aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.