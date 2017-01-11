Androidli Nokia 6'yı satın almak isteyenlere müjde!

HMD, Nokia 6'yı bugün Çin'de resmen başlatıyor. Telefonun diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyordu ancak, şirketin Nokia 6 için aldığı Bluetooth SIG sertifikası farklı pazarlarda satışa sunulacağı anlamına gelebilir.

Belgelendirme, 10 Ocak 2017 tarihli ve iki farklı model numarası içeriyor. TA-1000 Çin pazarı için planlanan özgün model ve bir de, TA-1003 model numaralı varyant bulunuyor. Bu varyantın küresel dağıtım amaçlı olabileceği düşünülüyor.

TA-1003 önümüzdeki günlerde veya MWC 2017'de tanıtılacak olan Nokia 6'nın genel varyantı olabilir.

Nokia 6 özellikleri

Ekran: 5.5 inç 1080p 2.5D kavisli cam ekran, Corning Gorilla Glass 3 korumalı

CPU: Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci

GPU: Adreno 505

RAM: 4 GB LPDDR3

Depolama: 64 GB, microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir

OS: Android 7.0 (Nougat)

Diğerleri: Çift SIM, Parmak izi sensörü, Çift hoparlörler, Çift akıllı yükselticiler (TFA9891), Dolby Atmos

Kamera: çift tonlu LED flaş, PDAF, f/2.0 diyafram , 84˚ geniş açılı lens ile 16 MP arka kamera ve f/2.0 diyafram ile 8 MP ön kamera

Boyutlar: 154 x 75.8 x 7.8 mm

Bağlantı: 4G LTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS, USB OTG

Pil: 3000 mAh

Peki ya siz, Nokia 6 Türkiye’de satışa sunulursa almayı düşünüyor musunuz?