Androidli Nokia telefonlar ne zaman satışa sunulacak?

HMD Global, anlaşmaya göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde Finlandiyalı firma Nokia markalı akıllı telefonları duyurmak için ruhsat sahibi. Şirket, daha önce MWC 2017’de yeni Nokia Android akıllı telefonlar tanıtacağını doğrulamıştı. Peki bu telefonlar ne zaman piyasada olacak?

HMD tarafından p,yasaya sürülecek ilk Android akıllı telefonun Nokia D1C olacağı uzun süredir sızdırılan bilgilerde yer alıyordu. HMD’nin Şubat 2017’detanıtacağı bu cihazın yanı sıra, ek olarak dört akıllı telefon modeli daha geliştirmek için Tayvan’daki tedarik zinciri üreticileri ile birlikte çalıştığı söyleniyor.

Endüstri kaynaklarının iddia ettiğine göre, Nokia markalı akıllı telefonların ikinci ve üçüncü dalgaları 2017 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak. Raporlar, bu telefonların QHD (2560 x 1440 piksel) veya Full HD (1080p) çözünürlük desteği ile 5 ila 5.7 inç arasında değişen ekran boyutlarına sahip olacağını söylüyor.





HMD Global, bu Nokia markalı akıllı telefonların ekran panellerini LG Display, Century Technology, Innolux ve FIH Mobile gibi firmalardan tedarik edecek. Belirtildiği gibi, Nokia D1C bu yıl HMD Global tarafından piyasaya çıkan ilk akıllı telefon olacak ve bellek ve ekran boyutuna göre iki çeşit olacak.



Daha pahalı model 200 $'a mal olacak ve 3GB RAM ile birlikte 5.5 inç Full HD (1080p) ekran ile gelecek. Daha ucuz versiyon 150 dolara satışa sunulacak ancak daha küçük 5 inç HD (720p) ekran ve sadece 2GB RAM özelliklerine sahip olacak.

Beş Nokia markalı akıllı telefonların dünya çapında piyasaya çıkması bekleniyor ancak, bunların fiyatları ülkelere göre değişecektir.

Sonraki sayfalarda şimdiye kadar sızdırılan Nokia telefonların görsellerini inceleyebilirsiniz.