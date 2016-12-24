Androidli Nokia telefonun görüntüsü sızdırıldı

Nokia markası gelecek sene HMD sayesinde akıllı telefon dünyasına geri dönecek. Ayrıca şirket, Nokia adını kullanma haklarını satın aldı ve 2017’de Android tarafından desteklenen amiral gemisi ve orta sınıf modelleri kullanıma sunmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Nokia’nın amiral gemisi modeli olduğu iddia edilen Nokia P adlı bir telefonun görüntüsü ve özellikleri sızdırılmıştı. Buna göre telefon, Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM ve 23 megapiksel Zeiss kamera ile gelecekti.

Üst model Nokia P’nin yanısıra orta sınıf bir modelin de Nokia markası ile gelmesi bekleniyor. Bu cihazın ön paneline ait bir görüntü sızdı ve görüntüye göre telefon 5.2 inç ekrana sahip. Her iki telefonun da Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2017’de sergileneceği söyleniyor.

Aşağıda sızdırılan görseli inceleyebilirsiniz.