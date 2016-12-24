QWERTY klavyeli Blackberry akıllı telefon sızdırıldı

BlackBerry ve TCL, önümüzdeki ay Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2017'de gelecek nesil BlackBerry cihazları sergileyecek. Telefonlardan birinin BlackBerry tarafından şirket içinde tasarlanmış son model olması bekleniyor. Bu cihazda QWERTY klavyeye yer verileceği söyleniyor.

Daha önce "BlackBerry Mercury" kod adı ile sızdırılan telefonun QWERTY klavyeli BlackBerry Passport’un geliştirilmiş versiyonu gibi durduğunu söyleyebiliriz. BlackBerry Mercury, dört çekirdekli CPU ve Adreno 530 GPU içeren Snapdragon 821 yonga seti ile güçlendirilmiş olacak. İçinde tek bir şarjla iki gün telefonu çalıştırmak için yeterli olabilecek büyük bir pil olması bekleniyor. Fiziksel QWERTY ile kısaltılan ekran boyutu 4.5 inç olarak ölçülüyor. Boşluk çubuğuna bir parmak izi tarayıcı yerleştirilecek. Bu, Biyometrik okuyucuyu içeren ilk BlackBerry akıllı telefon olacak.

Mercury’den sonraki tüm BlackBerry telefonlar TCL tarafından tasarlanacak, üretilecek, pazarlanacak, satılacak ve desteklenecek. Yani bu model, BlackBerry’nin son telefonu olacak.

BlackBerry, son birkaç yıldır Apple, Samsung ve diğer mobil cihaz üreticileri ile rekabet edemediğini tespit etti. Sonuç olarak şirket, yazılım ve hizmetlere yoğunlaşacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan son BlackBerry akıllı telefonun sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.