Angela Merkel, Gamescom açılışını yapacak

Oyuncuların büyük bir merakla beklediği E3 etkinliği yeni bitti. Ancak oyuncuları Ağustos ayında bir büyük etkinlik daha bekliyor. Ağustos ayında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek olan Gamescom 2017 için geri sayım başlamışken, bugün etkinlik ile ilgili ilk haber geldi.

Açıklamalara göre Gamescom 2017 etkinliğinin açılışını Almanya başbakanı Angela Merkel yapacak. Angela Merkel'in açılış törenini yapacağı Gamescom 2017, Gamescom tarihinde ilk defa bir başbakan tarafından açılan etkinlik olarak tarihe geçecek.

Geçtiğimiz yılki Gamescom etkinliğine tam 345.000 kişi katıldı. Bu yıl rakamın daha da artması bekleniyor. Gamescom organizatörü Gerald Böse konuyla ilgili; "Şansölye'nin katılımı bizim için büyük bir takdirin bir işaretidir." dedi. Bazı video oyunlarında uyguladığı sansür ile dikkat çeken Almanya, dünyaya vermiş olduğu imajını bu hamlesi ile düzeltecek gibi duruyor.