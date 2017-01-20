Angry Birds Space ücretsiz oldu

Rovio, sevilen oyun serisi Angry Birds'e, 2012 yılında Angry Birds Space oyununu eklemişti. Uzay temalı ilk Angry Birds oyunu olan Angry Birds Space, bu hafta App Store'da ücretsiz olarak sunuluyor.

300'den fazla bölümün yer aldığı Angry Birds Space'te günlük görevler de yer alıyor. Bu görevleri tamamlayarak yeni itemlere sahip olabiliyorsunuz.

Yer çekiminin olmadığı ortamda kızgın kuşlarımızı fırlatırken nereye gideceğini gösteren yardımcı ile kolay bir oynanış deneyimi sunan Angry Birds Space'in, iPhone ve iPad için farklı sürümleri bulunuyor.

Eğer bazı bölümlerde takılırsanız, uygulama içi satın alma seçeneklerini kullanarak kuşlarınıza ek özellikler ekleyebilirsiniz.

Angry Birds Space, iPhone için ve Angry Birds Space HD ise Pad için App Store'da bu hafta boyunca ücretsiz olarak yer alacak.