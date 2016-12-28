Ankara Üniversitesi Bilişim Günleri başlıyor!

Bu sene 3.sünü düzenlenecek olan Bilişim Günleri, bilgisayar mühendisliği öğrencileri başta olmak üzere kod yazmaya, bilgisayar teknolojilerine ve teknolojideki yeniliklere ilgi duyan herkesin aklındaki soruları cevaplamayı hedefleyen bir etkinlik.

Bu konular hakkında çalışmalar yürüten kişi ve ekipler ile bir araya gelebileceğiniz, konular hakkındaki bilgi birikiminizi arttırabileceğiniz ve eğitimler sayesinde yeni konular hakkında kendinizi geliştirebileceğiniz bu etkinliği sizlere duyurmaktan gurur duyarız.