Ankara Üniversitesi Bilişim Günleri başlıyor!

Bilgisayar mühendisliği öğrencileri başta olmak üzere kod yazmaya, bilgisayar teknolojilerine ve teknolojideki yeniliklere ilgi duyan herkesin aklındaki soruları cevaplamayı hedefleyen Bilişim Günleri, başlıyor!

28/12/2016 12:42

Ankara Üniversitesi Computer Society, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki ve akademik faaliyetlerine yardımcı olmak; ülkemizde ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakalamak ve katkıda bulunmak, üyelerimizi ve diğer öğrenci arkadaşlarımızı iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirmek amaçlarıyla kurulmuştur.

Bu sene 3.sünü düzenlenecek olan Bilişim Günleri, bilgisayar mühendisliği öğrencileri başta olmak üzere kod yazmaya, bilgisayar teknolojilerine ve teknolojideki yeniliklere ilgi duyan herkesin aklındaki soruları cevaplamayı hedefleyen bir etkinlik.

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Bu konular hakkında çalışmalar yürüten kişi ve ekipler ile bir araya gelebileceğiniz, konular hakkındaki bilgi birikiminizi arttırabileceğiniz ve eğitimler sayesinde yeni konular hakkında kendinizi geliştirebileceğiniz bu etkinliği sizlere duyurmaktan gurur duyarız.

Etkinliğe katılmak için tıklayın

    Yazar: Ender Öztürk

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