Ankara Üniversitesi Computer Society, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki ve akademik faaliyetlerine yardımcı olmak; ülkemizde ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakalamak ve katkıda bulunmak, üyelerimizi ve diğer öğrenci arkadaşlarımızı iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirmek amaçlarıyla kurulmuştur.
Bu sene 3.sünü düzenlenecek olan Bilişim Günleri, bilgisayar mühendisliği öğrencileri başta olmak üzere kod yazmaya, bilgisayar teknolojilerine ve teknolojideki yeniliklere ilgi duyan herkesin aklındaki soruları cevaplamayı hedefleyen bir etkinlik.
Bu konular hakkında çalışmalar yürüten kişi ve ekipler ile bir araya gelebileceğiniz, konular hakkındaki bilgi birikiminizi arttırabileceğiniz ve eğitimler sayesinde yeni konular hakkında kendinizi geliştirebileceğiniz bu etkinliği sizlere duyurmaktan gurur duyarız.
Etkinliğe katılmak için tıklayın
Yazar: Ender ÖztürkTüm Ender Öztürk Haberleri
BENZER HABERLER
- Ankara Üniversitesi Bilişim Günleri başlıyor!
- Telegram, IŞİD hesaplarını temizliyor!
- Snapchat, AR özelliklerini geliştirmek istiyor!
- Google'a rakip yerli arama motoru geliyor!
- 1000 dereceye kadar ısıtılan bıçak ile neler kesilebilir?
- Türkiye, cepten konuşmada Avrupa lideri oldu!
- Sosyal medya neden engelleniyor?
- Mobilde de sabitte de en hızlı Turkcell
- Gümrüksüz alışveriş limiti değişti!
- 2016'nın en iyi Chrome eklentileri açıklandı
- HDR YouTube içerikleri Samsung TV'ye geldi!
- PewDiePie neden yalan söyledi?
- 2017’de siber saldırılar artacak mı?
- Messenger'ın kamera özelliği yenilendi
- Yahoo, 1 milyar kişinin verisini çaldırdı!
- 2016’da Google'da en çok ne aradık?
-
Tesla otomobilin otopilotu kaza anında ne yaptı? (Video)
-
Apple'ın iMac'ini yanma tüpü ile ağır çekimde patlattılar!
-
Ücretsiz video dönüştürme uygulaması Handbrake, 13 yıl sonra yayınlandı!
-
Galaxy S8 Plus, S Pen ile gelebilir!
-
Androidli Nokia telefonlar ne zaman satışa sunulacak?
-
Bembeyaz iPhone 7 görüntülendi!
-
Resimlerin içine saklanan virüslere dikkat!
-
iPhone 7s'in tanıtımı işlemci yüzünden gecikecek mi?
-
LG G6'ya yakından bakın (Video)
ÇOK OKUNAN HABERLER
-
2017 yılında en çok beklenen 10 akıllı telefon
-
LG G6'ya yakından bakın (Video)
-
Vernee Apollo, iPhone 7'den daha hızlı açılıyor (Video)
-
Androidli Nokia telefonlar ne zaman satışa sunulacak?
-
Bembeyaz iPhone 7 görüntülendi!
-
iPhone 7s'in tanıtımı işlemci yüzünden gecikecek mi?
-
Telegram, IŞİD hesaplarını temizliyor!
-
Resimlerin içine saklanan virüslere dikkat!
-
Galaxy S8 Plus, S Pen ile gelebilir!
-
iPad Pro’lar Turkcell’de satışa sunuldu
YORUMLAR