Anonymous, Yunanistan'a savaş açtı!

Anonymous, Yunanistan’ın resmi veri tabanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ülkenin birçok resmi belgesini ve yazışmasını ele geçirdi.

28/09/2017 19:00

Son dönemde internet dünyasındaki saldırıları ve ifşalarıyla gündeme gelen Anonymous grubu bu kez hedef tahtasına Yunanistan’ı yerleştirdi. Geçtiğimiz saatlerde Yunanistan’ın resmi veri tabanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla uluslararası hacker grubu ülkenin birçok resmi belgesini ve yazışmasını ele geçirdi.

Yunanistan medyasına göre, Anonymous, Yunanistan Merkez Bankası’nın birçok belgesini internet ortamında yayınlandı. Yunan medyasında yer alan bilgiler, internette yayınlanan belgelerin çok büyük bir dönemi kapsadığını gösteriyor. Erişime açılan belgelerin en eskileri 2000’li yılların başına ait.

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Anonymous’un ilk etapta 10GB’lık bir bilgiyi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Saldırılar nedeniyle Yunanistan makamları kırmızı alarma geçerken Yunanistan Polisi’nin ilgili birimleri ve Yunanistan istihbaratı özel araştırmalar gerçekleştiriyor.

    Yazar: Berk İşçimen

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