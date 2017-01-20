Oyuncular için AGON AG352UCG satışa sunuldu!

AOC’nin NVIDIA G-SYNC destekli AGON AG352UCG monitörü tanıtıldı. 2000 mm’lik ekstra dar kavis yarıçapı sayesinde, oyuncuları aksiyonun tam da merkezine koyuyor.

NVIDIA G-SYNC teknolojisi, kırılmayı, ekran tutukluğunu ve içerik gecikmesini en aza indirerek süper akıcı ve hızlı tepki süreli bir oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca 3440 x 1440 piksellik UltraWide QHD çözünürlük de, oyundaki dünyaları canlı ve yüksek ayrıntılı grafikler ile geniş 35 inçlik (88.9 cm) ekran üzerinde hayata taşıyor.

AOC Gölge Kontrolü gibi akıllı ekran ön ayarları ve kulaklık tutucu ve askısı gibi kolaylık sağlayan özellikler, AG352UCG modelinin espor uzmanları için mükemmel tercih olmasını sağlıyor.

Hatta espor profesyonelleri, ayarlanabilen renkli LED ışıklar sayesinde monitörün görünümünü bile kendilerine özel bir hale getirebilirler. Ergonomik ayar seçenekleri ve gözleri korumaya yönelik ekran teknolojileri ise oyuncuların sağlıklı kalmasını sağlıyor.

AOC’nin AGON AG352UCG modeli, 3440 x 1440 piksel UltraWide QHD çözünürlüklü, 35 inçlik (88.9 cm) VA paneline sahip. Bu sayede, oyuncular jilet gibi keskin ve yüksek ayrıntılı grafikler ile destansı oyun dünyalarına doğru yol alabiliyorlar. 21:9 formatı ise, oyunculara pek çok oyunda sadece bir avantaj olmakla kalmayıp aynı zamanda da onların kendilerini oyuna kaptırmalarını sağlayan daha geniş bir görüş alanı da sunuyor.

Monitörün 100 Hz’lik yüksek yenileme hızına ek olarak, AOC’nin AGON AG352UCG modeline dahil edilmiş NVIDIA G-SYNC modülü, ekran yenileme hızlarını, uyumlu NVIDIA grafik kartlarının GPU’su ile eşzamanlı hale getiriyor. B

öylece, kırılmayı neredeyse ortadan kaldırırken aynı zamanda da ekran tutukluğunu ve içerik gecikmesini de en aza indiriyor. Sonuç ise rekabetçi oyuncuların alanlarında mükemmel olmalarını sağlayan, dikkat dağınıklığı olmadan, süper akıcı grafik ve yüksek oranda duyarlı oynanabilirlik.

Ayrıca NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB- Ultra Düşük Hareket Bulanıklığı) teknolojisi de oyunculara hareket bulanıklığını ve hayalet görüntüleri azaltma seçeneğini sunuyor.

AG352UCG teknik özellikleri